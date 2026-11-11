Mehmet Cibara: Yaşanan sakatlıkların sahayla alakası yok

CEVAP PREKAZI ANILDI

Divan toplantısında Cevad Prekazi için anma yapıldı. Dönemin Galatasaray Başkanı Alp Yalman ile teknik direktörü Mustafa Denizli, Prekazi ile ilgili taziyelerini dile getirirken, kulüp tarafından onunla ilgili hazırlanan videolar da gösterildi.

Cevad Prekazi’nin çok iyi bir Galatasaraylı olduğunu belirten Alp Yalman, "Hepimizin gideceği gibi Cevad de bizi bıraktı gitti. İlk geldiğinde topu beraber oynamıştık. Mustafa da seyretmişti. Çok iyi bir sporcuydu. Sözünün eriydi. Biraz inatçıydı. Galatasaray’a hizmet etti. Her zaman hatırlayacağız. Allah rahmet eylesin" dedi.