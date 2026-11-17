Kağıthane'de 3 gün cipte hedefini bekledi; silahlı saldırı hazırlığındayken yakalandı

KAĞITHANE'de şüphe üzerine kontrol edilen panelvanın ikiz plakalı olduğu belirlendi. Güvenlik kameralarını inceleyen polis ekipleri, şüphelinin 3 gün boyunca diğer araca yakında bulunan cipten çıkmadığını belirledi. Yakalanan şüphelinin yemek siparişlerini araca verdiği belirlenirken, cipte ruhsatsı... Daha Fazla Göster KAĞITHANE'de şüphe üzerine kontrol edilen panelvanın ikiz plakalı olduğu belirlendi. Güvenlik kameralarını inceleyen polis ekipleri, şüphelinin 3 gün boyunca diğer araca yakında bulunan cipten çıkmadığını belirledi. Yakalanan şüphelinin yemek siparişlerini araca verdiği belirlenirken, cipte ruhsatsız tabanca, benzin bidonu, ikiz plakalar ele geçirildi. Gündoğmuşlar suç örgütüyle bağlantılı olduğu tespit edilen şüphelinin, takip ettikleri 1 kişiye silahlı eylem hazırlığında olduğu ortaya çıktı. (DHA) Daha Az Göster