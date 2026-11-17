Milan'dan Endrick teklifi! Tarihe geçecek
Real Madrid'in Brezilyalı santrforu Endrick için Milan, kesenin ağzını açmaya hazırlanıyor... Bu transferin gerçekleşmesi halinde Sambacı yıldız, Milan tarihinin en pahalı 2. transferi olacak.
İtalya Serie A ekiplerinden Milan, devre arası transfer için düğmeye bastı...
MILAN'DAN ENDRICK HAMLESİ
Corriere dello Sport'un haberine göre; kırmızı-siyahlılar Real Madrid'den Endrick için şartları zorlamaya hazırlanıyor...
60+10 MİLYON EURO'LUK TEKLİF
Milan'ın 20 yaşındaki futbolcu için eflatun-beyazlılara 60 milyon Euro net bonservis ve 10 milyon Euro bonus olmak üzere 70 milyon Euro'luk paket bir teklif sunacağı öğrenildi.
80 MİLYON EURO'YA GERİ ALIM MADDESİ
Real Madrid'in oyuncunun olası gelişiminden dolayı daha önce birçok kez uyguladığı gibi geri alım maddesi koyacağı ve bu rakamın 80 milyon Euro olacağı öne sürüldü.
Son kararı teknik direktör Jose Mourinho'nun vereceği haberin detaylarında yer aldı.
Endrick bu sezon Real Madrid'de 7 maça çıkarken 1 gol - 1 asistlik katkı sağladı ve 141 dakika sahada kaldı.