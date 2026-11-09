Süper Lig'de 11 haftalık panorama!

Enine Boyuna - 6 Kasım 2026 (İstanbul'un Yeni Başkanı Kim Olacak?)

Muhalefette ''Mekke Anlaşması'' çatlağı. Muhalefet asker göndermeye karşı mı? Muhalefet anlaşmaya neden karşı? Mekke Anlaşması ile TBMM kararı olmadan asker gönderilebilir mi? Gözler Yargıtay'ın "Butlan" kararında. Mutlak Butlan kavgası biter mi? Enine Boyuna'da Hülya Hökenek soruyor; Hukukçu Dr. On... Daha Fazla Göster Muhalefette ''Mekke Anlaşması'' çatlağı. Muhalefet asker göndermeye karşı mı? Muhalefet anlaşmaya neden karşı? Mekke Anlaşması ile TBMM kararı olmadan asker gönderilebilir mi? Gözler Yargıtay'ın "Butlan" kararında. Mutlak Butlan kavgası biter mi? Enine Boyuna'da Hülya Hökenek soruyor; Hukukçu Dr. Onur İste, CHP 24. Dönem Milletvekili Faik Tunay, Gazeteciler Mehmet Müftüoğlu, Hadi Özışık ve Ferhat Murat yanıtlıyor. Daha Az Göster