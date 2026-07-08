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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Fikstür Çekimi Tarihi: 2026-2027 Süper Lig sezonu ne zaman başlıyor?

        Süper Lig Fikstür Çekimi Tarihi: 2026-2027 Süper Lig sezonu ne zaman başlıyor?

        2026-2027 Süper Lig sezonu öncesinde futbolseverlerin heyecanla beklediği fikstür çekimi için geri sayım başladı. Türkiye Futbol Federasyonu'nun açıklayacağı kura sonucunda yeni sezonda takımların haftalara göre maç programı netlik kazanacak. Kulüplerin derbi haftaları, ilk maç takvimi ve sezonun yol haritası belli olurken, gözler "Süper Lig fikstür çekimi ne zaman yapılacak?" ve "2026-2027 Süper Lig sezonu hangi tarihte başlayacak?" sorularının yanıtına çevrildi. İşte detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 08 Temmuz 2026 - 16:12 Güncelleme:
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        1

        Yeni sezonda şampiyonluk mücadelesi verecek takımların maç takvimi için beklenen gün geldi. Türkiye Futbol Federasyonu, 2026-2027 Süper Lig sezonu öncesinde fikstür çekimi tarihini ve sezon takvimini kamuoyuyla paylaşırken, kulüplerin karşılaşma programı yapılacak kura çekimiyle kesinleşecek. Futbolseverler ise sezonun başlangıç tarihiyle birlikte derbi haftalarının da belli olacağı fikstür çekimine odaklandı. İşte ayrıntılar...

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        SÜPER LİG FİKSTÜR ÇEKİMİ NE ZAMAN YAPILACAK?

        Türkiye Futbol Federasyonu tarafından yapılan açıklamaya göre, Trendyol Süper Lig 2026-2027 sezonu fikstür çekimi 9 Temmuz Perşembe günü saat 14.00'te düzenlenecek. Organizasyon, TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleştirilecek.

        3

        FİKSTÜR ÇEKİMİ HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

        Süper Lig fikstür çekiminin yayın bilgileri TFF tarafından paylaşılacak resmi duyurular üzerinden takip edilebilecek. Futbolseverler, kura sonuçlarını federasyonun dijital platformları ve yayıncı kuruluşun açıklamaları aracılığıyla öğrenebilecek.

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        YENİ SEZON NE ZAMAN BAŞLIYOR?

        Trendyol Süper Lig'de 2026-2027 sezonu, 14 Ağustos 2026 Cuma günü oynanacak açılış müsabakasıyla resmen başlayacak. Sezonun ilk yarısı 18-21 Aralık 2026 tarihlerinde oynanacak maçlarla tamamlanacak, ikinci yarı ise devre arasının ardından başlayarak 23 Mayıs 2027 tarihinde sona erecek.

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