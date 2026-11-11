Frederic Dusart: Toparlamamız zaman aldı ancak ikinci yarıdaki oyunumuz iyiydi

A Milli Kadın Basketbol Takımı'nda başantrenör Frederic Dusart, 2027 Kadınlar Basketbol Avrupa Şampiyonası elemeleri 2. tur I Grubu ilk maçında ağırladıkları Karadağ'ı 79-62 yendikleri mücadeleyi değerlendirdi.

Dusart, genel menajer Arzu Özyiğit ve oyunculardan Derin Erdoğan, Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi'nde oynanan mücadelenin ardından AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

"İKİNCİ YARIDA İYİ OYNADIK"

Kazandıkları için mutlu olduğunu dile getiren Dusart, "Birlikte sadece 3 antrenman yapabildik. Takımın bana ve kurallarıma kolay uyum sağlaması kolay değil. Galatasaray'dan bazı oyuncularımın bana bu konuda yardımcı olduğu için çok mutluyum. Özellikle ikinci yarıda defans konusunda çok yardımcı oldular. İlk yarının başında kötüydük. Toparlamamız zaman aldı ancak ikinci yarıdaki oyunumuz iyiydi. Bunu sürdürmemiz gerekiyor." ifadelerini kullandı.

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Fransız çalıştırıcı, İsrail maçına hazırlanmak için de fazla zamanlarının olmadığını belirterek, "Hemen takım hakkında analiz yapacağız. Onların da maçı bu akşamdı. Hazır olmak için elimizden geleni yapacağız ancak kolay olmayacağını biliyoruz. Bugün yaptığımız hataları da düzeltmeye çalışacağız." değerlendirmesini yaptı.

ARZU ÖZYİĞİT: BUGÜNKÜ MAÇ TÜRK KIZLARININ GÜCÜNÜ GÖSTERDİ

Takımla gurur duyduğunu vurgulayan Arzu Özyiğit, "İnşallah 3'te 3 yapacağız ve Avrupa Şampiyonası yolunda emin adımlarla ilerlemeye devam edeceğiz. Bugünkü maç Türk kızlarının gücünü gösterdi. Çok iyi günler bizi bekliyor. Kızlar maça sadece 2 buçuk gün hazırlanabildiler. Normal sezonlarında Avrupa'nın en iyi liglerinde oynuyorlar. O yüzden çok hızlı adapte olabilen oyuncular. Onlar için zor olmadı ve hocamız da kendini çok iyi ifade etti. Bu anlamda iyi bir uyum yakaladığımıza inanıyorum." diye konuştu.

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Özyiğit, takımın deplasman maçlarında da tribün tarafından destekleneceğine emin olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Dünyanın her yerinde Türk insanı bizi bulur. Deplasman maçlarımızda da mutlaka destekçilerimiz olacaktır. Organizasyon için federasyonumuza ve başkanımıza çok teşekkür ederiz. Her zaman en iyi duygularla düzenliyorlar. İnşallah deplasman maçlarında da aynı sonuçları elde ederiz ve yolumuza emin adımlarla devam ederiz."

DERİN ERDOĞAN: ELEMELERDE İLK GALİBİYETİMİZİ ALDIĞIMIZ İÇİN ÇOK MUTLUYUZ

Kısa sürede hazırlanmalarına rağmen kazandıkları için mutlu olduğunu anlatan milli basketbolcu Derin Erdoğan ise "Çok mutluyuz. Hocamızla daha 3 gün hazırlanabildik. Çok zor bir şey. Defansif ve ofansif olarak yeni bir sistemi var. Ama hepimiz adapte olduk ve sahaya elimizden geldiğince yansıtmaya çalıştık. Takımın enerjisi bence çok güzeldi. Savunma olarak elimizden gelenin en iyisini yaptık. Elemelerde ilk galibiyetimizi aldığımız için çok mutluyuz. Önümüzde İsrail ve Polonya maçı var. 3'te 3 yapıp arayı bu şekilde bitirmek istiyoruz. Defanstaki agresifliğimizi devam ettirmeliyiz çünkü rakibi ne kadar az sayıda tutarsak bizim için o kadar avantajlı olacak." şeklinde görüş belirtti.