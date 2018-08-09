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ALPAY ÖZALAN VE DAVID BECKHAM...

Türkiye, 2004 yılında Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde İngiltere'yi ağırlıyordu. İngiltere efsanelerinden olan David Beckham'ın ayağı penaltı vuruşunu yaparken kaymış ve gol atmayı başaramamıştı. O sıralarda Aston Villa'da forma giyen Alpay'ın Beckham'ın yanına giderek kafa tutması, uzun süre gündemi hem Türkiye'de hem de İngiltere'de meşgul etmişti. Alpay, yıllar sonra katıldığı bir programda o olayı şu sözlerle anlattı;

"Böyle anlar maç içerisinde her zaman oluyor. Bunun çok konuşulmasının sebebi o zamanlar benim İngiltere'de oynuyor olmamdı. Beckham'a penaltı kaçırdıktan sonra ne dediğimi yayında söyleyemem. Hatırını sordum diyebilirim."