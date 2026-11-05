Galatasaray 2 milli takım takvimi arasında 5'te 5 yaptı!

İki milli maç takvimi arasında sezonun kader bölümüne giren Galatasaray 17 günde çıktığı beş maçın tamamını kazandı. Lille ve Stuttgart galibiyetleriyle Avrupa'da iddialı hale gelen sarı-kırmızılılar ligde de liderliği devraldı.

Galatasaray, hem Süper Lig hem de UEFA Şampiyonlar Ligi arenasındaki yoğun fikstürde harika bir performansa imza attı. 17 Ekim - 3 Kasım tarihleri arasında çıktığı 5 kritik karşılaşmanın tamamından galibiyetle ayrılan sarı-kırmızılılar, sezona damga vuran bir seri yakaladı.

17 Ekim 2026 tarihinde başlayan 17 günlük maratonda Galatasaray, deplasmanda zorlu Gençlerbirliği engelini 1-0’lık skorla aşarak serinin ilk adımını attı.

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Zorlu takvimin 4. gününde UEFA Şampiyonlar Ligi deplasmanına çıkan temsilcimiz, Fransa’da Lille’i nefes kesen maçta 4-2 mağlup ederek Avrupa’da gövde gösterisi yaptı. Uzun bir yolculuğun ardından dönen Galatasaray bir günlük aranın ardından derbi hazırlıklarına başladı.

Yurda dönüşte ise ligin kaderini etkileyecek dev derbide sahne alan Aslan, 26 Ekim'de ezeli rakibi Fenerbahçe'yi 2-1’lik net bir skorla geçmeyi başardı.

Hız kesmeyen sarı-kırmızılı ekip, 30 Ekim’deki Konyaspor deplasmanında adeta şov yaparak sahadan 4-0’lık farklı bir galibiyetle ayrıldı.

Fırtınanın son durağı ise 3 Kasım’da RAMS Park’taydı. Şampiyonlar Ligi’nde Alman temsilcisi Stuttgart’ı ağırlayan Galatasaray, rakibini 2-0’la geçerek 17 günlük bu unutulmaz periyodu 5’te 5 ile taçlandırdı.