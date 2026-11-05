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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Şampiyonlar Ligi Galatasaray Galatasaray 2 milli takım takvimi arasında 5'te 5 yaptı!

        Galatasaray 2 milli takım takvimi arasında 5'te 5 yaptı!

        Süper Lig ve UEFA Şampiyonlar Ligi'nde mücadele eden Galatasaray, 2 milli maç takvimi arasında sezonun en kritik dönemecine girmişti. 17 günde 5 maça çıkan sarı-kırmızılılar, hata yapmadı ve tüm maçlarını kazandı.

        Giriş: 05 Kasım 2026 - 12:11 Güncelleme:
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        Aslan kritik virajda 5'te 5 yaptı!

        İki milli maç takvimi arasında sezonun kader bölümüne giren Galatasaray 17 günde çıktığı beş maçın tamamını kazandı. Lille ve Stuttgart galibiyetleriyle Avrupa'da iddialı hale gelen sarı-kırmızılılar ligde de liderliği devraldı.

        Galatasaray, hem Süper Lig hem de UEFA Şampiyonlar Ligi arenasındaki yoğun fikstürde harika bir performansa imza attı. 17 Ekim - 3 Kasım tarihleri arasında çıktığı 5 kritik karşılaşmanın tamamından galibiyetle ayrılan sarı-kırmızılılar, sezona damga vuran bir seri yakaladı.

        17 Ekim 2026 tarihinde başlayan 17 günlük maratonda Galatasaray, deplasmanda zorlu Gençlerbirliği engelini 1-0’lık skorla aşarak serinin ilk adımını attı.

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        Zorlu takvimin 4. gününde UEFA Şampiyonlar Ligi deplasmanına çıkan temsilcimiz, Fransa’da Lille’i nefes kesen maçta 4-2 mağlup ederek Avrupa’da gövde gösterisi yaptı. Uzun bir yolculuğun ardından dönen Galatasaray bir günlük aranın ardından derbi hazırlıklarına başladı.

        Yurda dönüşte ise ligin kaderini etkileyecek dev derbide sahne alan Aslan, 26 Ekim'de ezeli rakibi Fenerbahçe'yi 2-1’lik net bir skorla geçmeyi başardı.

        Hız kesmeyen sarı-kırmızılı ekip, 30 Ekim’deki Konyaspor deplasmanında adeta şov yaparak sahadan 4-0’lık farklı bir galibiyetle ayrıldı.

        Fırtınanın son durağı ise 3 Kasım’da RAMS Park’taydı. Şampiyonlar Ligi’nde Alman temsilcisi Stuttgart’ı ağırlayan Galatasaray, rakibini 2-0’la geçerek 17 günlük bu unutulmaz periyodu 5’te 5 ile taçlandırdı.

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        #galatasaray
        #UEFA Şampiyonlar Ligi
        #süper lig
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