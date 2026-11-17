Galatasaray Çağdaş Faktoring, İngiliz oyun kurucu Holly Winterburn'ü açıkladı
Galatasaray Çağdaş Faktoring Kadın Basketbol Takımı, İngiliz oyuncu Holly Winterburn'ü kadrosuna kattı.
Giriş: 17 Kasım 2026 - 14:22 Güncelleme:
Galatasaray Çağdaş Faktoring Kadın Basketbol Takımı, İngiliz oyuncu Holly Winterburn'ü renklerine bağladığını duyurdu.
Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre 26 yaşındaki şutör oyun kurucu ile anlaşma sağlandı.
Holly Winterburn, kariyerinde Leicester Riders, London Lions, Beşiktaş, Athinaikos Qualco ve Portland Fire'da forma giydi.
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