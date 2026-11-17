Galatasaray Çağdaş Faktoring Kadın Basketbol Takımı, İngiliz oyuncu Holly Winterburn'ü renklerine bağladığını duyurdu.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre 26 yaşındaki şutör oyun kurucu ile anlaşma sağlandı.

2026/27 sezonu hedefleri doğrultusunda iddialı yürüyüşünü sürdüren Galatasaray Çağdaş Faktoring, kadrosunu Britanyalı oyuncu Holly Winterburn ile güçlendirdi. Kulübümüz, başarılı şutör guard ile sözleşme imzaladı. 💛❤️



Kazanan kimliği, üst düzey saha görüşü ve skorer… pic.twitter.com/XSxo5igwbL — Galatasaray Çağdaş Faktoring (@KadinBasketGS) November 17, 2026

Holly Winterburn, kariyerinde Leicester Riders, London Lions, Beşiktaş, Athinaikos Qualco ve Portland Fire'da forma giydi.