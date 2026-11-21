Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında sahasında Samsunspor'u 2-1 mağlup eden Galatasaray'da Uğurcan Çakır, mücadele sonrası açıklamalarda bulundu.

"SAMSUNSPOR BİZE ZORLUK ÇIKARDI"

Zor bir maç oldu. Samsunspor çok iyi mücadele etti, bize zorluk çıkardılar, çok pozisyon buldular. Nenad Bjelica ile Trabzonspor'da çalışmıştım, nasıl bir takım istediğini biliyorum. Fiziksel mücadele isteyen bir takım istiyor. Samsunspor iyi mücadele etti. Milli takım dönüşleri zor oluyor ama galip geldiğimiz için mutluyuz.

"2 TANE ZORLU MAÇ OYNAYACAĞIZ"

Bu ay bizim için çok kritik olacak. Aston Villa, Beşiktaş deplasmanı... İki tane zorlu maç oynayacağız. En iyi şekilde hazırlanacağız. Taraftarımız önünde kazanmak istiyoruz. Şampiyonlar Ligi'nde devam etmek istiyoruz. Dinleneceğiz ve Aston Villa maçına hazırlanacağız.