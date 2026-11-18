Galatasaray Kulübü, Rams Park'ta çim yenileme çalışmaları nedeniyle Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda oynanacak Samsunspor maçı öncesi kombine sahibi taraftarlar için bir açıklama yayımladı. Bilet satışında tüm kombine sahibi taraftarlara öncelik tanınacağı belirtilirken, diğer kombineli taraftarlar için de son iç saha maçındaki bilet satış kategorilerindeki bedeline karşılık gelen tutarın önümüzdeki sezonun kombine yenileme ve satın alma işlemlerinde indirim olarak uygulanacağı ifade edildi.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Büyük Galatasaray Ailesine,

Stadyumumuzun zemininde yürütülen ve takımımızın en iyi koşullarda mücadele etmesini sağlamak amacıyla gerçekleştirilen çim yenileme çalışmalarımız devam etmektedir.

Mevcut koşullar nedeniyle, Samsunspor ile oynayacağımız karşılaşmanın Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda yapılması zorunluluğu doğmuştur.

Bu maçta takımımızı kendi sahamızda, sizlerin önünde ağırlayamamanın üzüntüsünü yaşıyoruz. Başta kombine sahiplerimiz olmak üzere tüm taraftarlarımızın bu karardan dolayı yaşadığı mağduriyetin ve hayal kırıklığının farkındayız.

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Kulübümüze her koşulda destek veren taraftarlarımızın gösterdiği anlayış ve fedakârlık bizim için son derece kıymetlidir.

Bu nedenle, 2026-27 futbol sezonu tüm kombine sahiplerine Samsunspor maçı için 19 Kasım Perşembe günü saat 11.00’den 20 Kasım Cuma günü 15.00’e kadar geçerli, öncelikli bilet alım hakkı tanınacaktır.

Bunun yanında, stadyumumuzda oynanan son iç saha maçındaki bilet satış kategorilerindeki bedeline karşılık gelen tutar, önümüzdeki sezonun kombine yenileme ve satın alma işlemlerinde indirim olarak uygulanacaktır.

Ayrıca tüm kombine sahiplerimize GSStore mağazalarında kullanılmak üzere özel hediye çeki tanımlanacaktır.

Üst üste beşinci şampiyonluk ve #Hedef27 yolunda, Samsunspor karşılaşmasında da en büyük gücümüz olan taraftarımızla omuz omuza mücadelemizi sürdüreceğiz.

Biliyoruz ki; Galatasaray'ı evinde hissettiren yalnızca stadı değil, her zaman yanında olan büyük taraftarıdır."