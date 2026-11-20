Galatasaray ile Samsunspor 67. kez rakip!
Galatasaray ve Samsunspor, Süper Lig'in 12. haftasında oynayacakları maçla tarihlerinde 67. kez ligde karşı karşıya gelecek. İki takım arasında bugüne kadar oynanan 66 karşılaşmada sarı-kırmızılıların 44-8 üstünlüğü bulunuyor. 14 mücadele ise beraberlikle sonuçlandı.
Galatasaray ile Samsunspor, yarın yapacakları maçla Süper Lig'de 67. kez karşı karşıya gelecek.
Galatasaray, 1969-70 sezonunda futbolda en üst kademe Türkiye 1. Futbol Ligi'ne ilk kez yükselen Samsunspor ile şimdiye kadarki 66 karşılaşmanın 44'ünden galibiyetle ayrıldı. Karadeniz temsilcisinin üstünlüğüyle 8 müsabaka sona erdi. Rakiplerin 14 maçı beraberlikle sonuçlandı.
Sarı-kırmızılılar, 66 maçta 142 gol atarken Samsun ekibi, 54 golle karşılık verebildi.
İSTANBUL'DAKİ MAÇLAR
Galatasaray, İstanbul'daki lig maçlarında rakibine galibiyet sayısında 30-2 üstünlük kurdu.
Sarı-kırmızılılar, Samsunspor'a İstanbul'da yalnızca 2 maçta yenilirken 1 maçta berabere kaldı.
Rakibi karşısında 93 kez fileleri havalandıran ve 25 gol yiyen Galatasaray, son 26 senede sahasında kırmızı-beyazlılarla yaptığı 9 mücadeleyi de kazandı.
Samsun ekibi, Galatasaray'a karşı ligdeki son deplasman galibiyetini 9 Eylül 2000 tarihinde 2-1'lik skorla aldı.
GALATASARAY, SON 10 LİG MAÇINDA SAMSUNSPOR'A KARŞI 1 KEZ YENİLDİ
Sarı-kırmızılı ekip, Samsunspor ile Süper Lig'de oynadığı son 10 müsabakada sadece 1 kez mağlup oldu.
Galatasaray, 25 Eylül 2005 tarihinde Samsun ekibini 2-1 yendiği maçla başlayan süreçte rakibiyle çıktığı 10 lig müsabakasında 9 galibiyet ve 1 yenilgi yaşadı. Sarı-kırmızılılar, söz konusu tek mağlubiyeti ise geçen sezon ligin 32. haftasında 4-1'lik skorla gördü.
Söz konusu müsabakalarda 27 kez ağları sarsan Galatasaray, 16 gol ye