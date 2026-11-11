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        Haberler Spor Futbol Galatasaray'ın efsane futbolcusu Cevad Prekazi için anma töreni yapıldı!

        Galatasaray'ın efsane futbolcusu Cevad Prekazi için anma töreni yapıldı!

        Sırbistan'ın Partizan Futbol Kulübü, Galatasaeray'ın da efsaneleri arasında yer alan eski futbolcusu Cevad Prekazi için stadyumda anma töreni düzenledi. Törene spor dünyasından çok sayıda isim katılırken, Galatasaray'dan temsilcilerde Prekazi'yi anmak için organizasyonda yer aldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11 Kasım 2026 - 16:51 Güncelleme:
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        Cevad Prekazi için anma töreni yapıldı!

        Galatasaray'ın efsane futbolcularından Cevad Prekazi için Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da anma töreni düzenlendi.

        Prekazi'nin futbolculuk döneminde forma giydiği Partizan'ın stadyumunda yapılan cenaze törenine, ailesi, yakınları, sevenleri ve eski futbolcular katıldı.

        Anma töreninde Galatasaray Kulübü adına bir heyet de hazır bulundu.

        Törene katılan Türkiye'nin Belgrad Büyükelçisi İlhan Saygılı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Prekazi'nin vefatından dolayı kişisel olarak çok üzgün olduğunu söyledi.

        İyi bir dostunu ve iyi bir insanı kaybettiğini belirten Saygılı, "Futbolcudan öte altın kalpli biriydi. Burada hem benimle hem benden önceki büyükelçilerle ve büyükelçilik mensuplarımızla daima yakın temasta olmuş birisiydi." ifadelerini kullandı.

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        Saygılı, "Türk futbolunun gelişiminde, 1980'lerde yaşanan sıçrayışta sevgili Cevad Prekazi'nin rolü yadsınamaz. Bizim kuşağımızdaki hemen hemen herkesin kalbinde özel bir yere sahip." diye konuştu.

        Prekazi'nin iki ülke arasındaki dostluğa da katkı sunduğunu vurgulayan Saygılı, "Ülkelerimiz arasında bu son dönemlerde yaşanan dostluğun pekiştirilmesinde de onun katkıları oldu. Buraya gelen her kulüple, her futbol dostuyla hep yakından ilgilendi." değerlendirmesinde bulundu.

        Saygılı, söz konusu yıllarda Türk takımlarının Avrupa'daki başarılarının insanları bir araya getirdiğini ve Prekazi'nin de o dönemin futbolcularıyla birlikte buna büyük katkı sağladığını anlattı.

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        Prekazi'nin diğer kulüplerin taraftarlarınca da çok sevildiğini dile getiren Saygılı, "Bize futbolu çok sevdirdi. Onu yakından tanıyınca da insan olarak çok severdiniz. Onu Türk halkı unutmayacak. Ben de hiçbir zaman unutmayacağım." dedi.

        Saygılı, Prekazi'nin ailesine, Galatasaray ve Partizan camialarına başsağlığı diledi.

        "O FORMAYI KENDİ ARZUSU ÇERÇEVESİNDE CENAZESİNDE KULLANMAK ÜZERE BURAYA BIRAKIYORUZ"

        Törende konuşan Galatasaray Kulübü Başkan Yardımcısı Sedat Artukoğlu, Galatasaray tarihinin unutulmaz isimlerinden Prekazi'ye veda etmek için bir arada bulunduklarını belirterek, kulüp adına Prekazi'nin ailesine, sevenlerine ve tüm futbol camiasına taziyelerini iletti.

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        Prekazi'nin 1985'te Galatasaray'a geldiğinde yalnızca büyük bir futbolcu olarak değil, Türk futbol tarihinde derin izler bırakacak bir isim olarak da yeni bir yolculuğa başladığını aktaran Artukoğlu, "Altı yıl boyunca sarı-kırmızılı formayı gururla taşıdı, iki lig şampiyonluğumuzda önemli rol oynadı. Galatasaray'ın Avrupa'da büyük hayaller kurmaya başladığı yıllarda en önemli kahramanlarımızdan biri oldu. 1989 yılında Monaco'ya attığı o unutulmaz gol, bugün bile milyonlarca Galatasaraylının hafızasında ilk günkü heyecanıyla yaşamaya devam ediyor." ifadelerini kullandı.

        Artukoğlu, Prekazi'yi kulüp için özel kılanın yalnızca attığı goller ve kazandığı kupalar olmadığını, onun karakteri, samimiyeti ve Galatasaray'a duyduğu sevgiyle camianın gönlünde çok özel bir yer edindiğini söyledi.

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        Prekazi'nin kendi ülkesinden kilometrelerce uzakta, İstanbul'da milyonlarca insanın sevgisini kazandığını dile getiren Artukoğlu, şunları kaydetti:

        "İki farklı coğrafyada, iki büyük futbol kültüründe unutulmaz izler bıraktı. Bugün Belgrad'da ona veda ederken biliyoruz ki İstanbul'da da milyonlarca Galatasaraylının yüreği burada atıyor. Bazı futbolcular bir kulübün formasını giyer, bazıları ise o kulübün tarihinin bir parçası olur."

        Artukoğlu, Prekazi'nin isteği doğrultusunda, onun o yıllarda giydiği formayı yönetim kurulu üyeleriyle birlikte Belgrad'a getirdiklerini belirterek, "O formayı, kendi arzusu çerçevesinde cenazesinde kullanılmak üzere buraya bırakıyoruz." dedi.

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        "TÜRKİYE'YE GİTTİ VE GALATASARAY FORMASIYLA FUTBOL TARİHİ YAZMAYA DEVAM ETTİ"

        Partizan Kulübü Genel Direktörü ve eski futbolcu Danko Lazovic ise törene katılan Galatasaray heyetine teşekkür etti.

        Lazovic, "Kulübümüzün ve Yugoslav futbolunun büyüklerinden Cevad Prekazi'yi birlikte anmak için bugün burada olduğunuz için teşekkür ediyorum." diye konuştu.

        Prekazi ile Partizan'da yedi sezon birlikte oynayan Aleksandar Aca Trifunovic de birlikte kazandıkları şampiyonlukları ve Prekazi'nin sol ayağını hatırlattı.

        Trifunovic, "Türkiye'ye gitti ve Galatasaray formasıyla futbol tarihi yazmaya devam etti. Orada bir efsane oldu, adı burada, Belgrad'da olduğu kadar saygıyla anılan bir insan oldu. İki büyük kulüp, iki ülke ve taraftar kuşakları bugün aynı insana veda ediyor." ifadelerini kullandı.

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        Prekazi ile yakın dost olan Dejan Smiljanic ise "Büyük bir futbolcuydun ama asıl önemli olan, insanların saygı duyduğu bir insandın. Gördüğün o saygı, özellikle Türkiye'de, unutulacak bir şey değil." dedi.

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        #Cevad Prekazi
        #partizan
        #galatasaray
        #tören
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