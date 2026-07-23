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        Galatasaray'ın rakibi Monza

        Yeni sezona hazırlanan Galatasaray, yarın akşam İtalya Serie A ekibi Monza ile özel maçta karşı karşıya gelecek.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23 Temmuz 2026 - 11:06 Güncelleme:
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        G.Saray'ın rakibi Monza

        Galatasaray Futbol Takımı, yeni sezon hazırlıkları kapsamında yarın İtalya ekibi Monza ile özel maç yapacak.

        Avusturya'nın Windischgarsten bölgesinde 23-29 Temmuz tarihlerinde kamp yapacak sarı-kırmızılı ekip, Summer Series Upper Austria organizasyonu kapsamında TSİ 21.00'de Linz kentindeki Raiffeisen Arena'da Monza ile karşılaşacak.

        Galatasaray, bu maçın ardından 27 Temmuz Pazartesi günü İtalya temsilcisi Venezia ile Hofmann Personal Stadı'nda mücadele edecek.

        Kampın sona ermesiyle İstanbul'a dönecek sarı-kırmızılılar, RAMS Park'ta 2 Ağustos Pazar günü Fransa temsilcisi Rennes ve 8 Ağustos Cumartesi günü de İspanya ekibi Villarreal ile hazırlık maçları yapacak.

        Sarı-kırmızılı takım, yeni sezon öncesi ilk hazırlık maçında Ümraniyespor'u 5-1 yenmişti.

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