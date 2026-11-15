Galatasaray'ın Samsunspor maçı hazırlıkları devam etti
Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Galatasaray, evinde oynayacağı Samsunspor maçının hazırlıklarına devam etti.
Giriş: 15 Kasım 2026 - 14:28 Güncelleme:
Galatasaray, Trendyol Süper Lig’in 12. haftasında Samsunspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri’nde yaptığı antrenmanla sürdürdü.
Dinamik ısınmayla başlayan idman, iki grup halinde 8’e 2 pas çalışmasıyla devam etti. Teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman, çift kale maçla sona erdi.
Galatasaray Futbol Takımı, 17 Kasım Salı günü saat 17.00’de yapacağı idmanla hazırlıklarına devam edecek.
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