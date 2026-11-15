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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Galatasaray'ın Samsunspor maçı hazırlıkları devam etti

        Galatasaray'ın Samsunspor maçı hazırlıkları devam etti

        Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Galatasaray, evinde oynayacağı Samsunspor maçının hazırlıklarına devam etti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 15 Kasım 2026 - 14:28 Güncelleme:
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        Galatasaray'ın hazırlıkları devam etti

        Galatasaray, Trendyol Süper Lig’in 12. haftasında Samsunspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri’nde yaptığı antrenmanla sürdürdü.

        Dinamik ısınmayla başlayan idman, iki grup halinde 8’e 2 pas çalışmasıyla devam etti. Teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman, çift kale maçla sona erdi.

        Galatasaray Futbol Takımı, 17 Kasım Salı günü saat 17.00’de yapacağı idmanla hazırlıklarına devam edecek.

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        #süper lig
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