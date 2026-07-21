Galatasaray Kadın Futbol Takımı, Aude Gbedjissi'yi renklerine bağladı
Galatasaray Kadın Futbol Takımı, Beninli hücum oyuncusu Aude Gbedjissi'yi kadrosuna kattı.
Giriş: 21 Temmuz 2026 - 19:10 Güncelleme:
Galatasaray Kadın Futbol Takımı, Beninli oyuncu Aude Gbedjissi'yi transfer ettiğini duyurdu.
Sarı-kırmızılı kulübün açıklamasına göre 27 yaşındaki futbolcu, gelecek sezon Galatasaray forması ile mücadele edecek.
Son olarak Fransız ekibi RC Lens forması giyen Gbedjissi, takımının Fransa Kadınlar 1. Ligi'ne yükselmesinde önemli rol oynarken 2025-2026 sezonunda 11 gol kaydetti.
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