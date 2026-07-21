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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Galatasaray Kadın Futbol Takımı, Aude Gbedjissi'yi renklerine bağladı

        Galatasaray Kadın Futbol Takımı, Aude Gbedjissi'yi renklerine bağladı

        Galatasaray Kadın Futbol Takımı, Beninli hücum oyuncusu Aude Gbedjissi'yi kadrosuna kattı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21 Temmuz 2026 - 19:10 Güncelleme:
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        G.Saray, Aude Gbedjissi'yi kadrosuna kattı!

        Galatasaray Kadın Futbol Takımı, Beninli oyuncu Aude Gbedjissi'yi transfer ettiğini duyurdu.

        Sarı-kırmızılı kulübün açıklamasına göre 27 yaşındaki futbolcu, gelecek sezon Galatasaray forması ile mücadele edecek.

        Son olarak Fransız ekibi RC Lens forması giyen Gbedjissi, takımının Fransa Kadınlar 1. Ligi'ne yükselmesinde önemli rol oynarken 2025-2026 sezonunda 11 gol kaydetti.

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