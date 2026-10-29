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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Galatasaray, Konyaspor maçına hazır!

        Galatasaray, Konyaspor maçına hazır!

        Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Konyaspor ile yarın deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını yaptığı antrenmanla tamamladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29 Ekim 2026 - 15:49 Güncelleme:
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        Galatasaray, Konyaspor'a hazır!

        Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında yarın TÜMOSAN Konyaspor'a konuk olacağı müsabakanın hazırlıklarını tamamladı.

        Sarı-kırmızılı kulübün açıklamasına göre, Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman, dinamik ısınmayla başladı.

        İki grup halinde 10'a 2 pas çalışmasıyla devam eden idman, taktik çalışmayla sona erdi.

        MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadı'nda oynanacak TÜMOSAN Konyaspor-Galatasaray mücadelesi, yarın saat 20.00'de başlayacak.

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        #galatasaray
        #süper lig
        #konyaspor
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