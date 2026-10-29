Galatasaray, Konyaspor maçına hazır!
Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Konyaspor ile yarın deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını yaptığı antrenmanla tamamladı.
Giriş: 29 Ekim 2026 - 15:49 Güncelleme:
Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında yarın TÜMOSAN Konyaspor'a konuk olacağı müsabakanın hazırlıklarını tamamladı.
Sarı-kırmızılı kulübün açıklamasına göre, Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman, dinamik ısınmayla başladı.
İki grup halinde 10'a 2 pas çalışmasıyla devam eden idman, taktik çalışmayla sona erdi.
MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadı'nda oynanacak TÜMOSAN Konyaspor-Galatasaray mücadelesi, yarın saat 20.00'de başlayacak.
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