Galatasaray maçı öncesi Aston Villa'da sakatlık problemi!
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Aston Villa, temsilcimiz Galatasaray ile karşı karşıya gelecek. Zorlu mücadele öncesi İngiliz ekibinde Johan Manzambi ve Matty Cash sakatlık problemi yaşadı.
Giriş: 15 Kasım 2026 - 12:11 Güncelleme:
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde temsilcimiz Galatasaray ile karşılaşacak Aston Villa'da sakatlık problemi yaşanıyor. İngiliz ekibinde Johan Manzambi'nin ardından Matty Cash de sakatlandı.
Teknik direktör Unai Emery'nin başında bulunduğu Aston Villa'nın sağ beki Cash, UEFA Uluslar Ligi'nde oynanan Polonya-Romanya maçında yaşadığı sakatlık nedeniyle oyuna devam edemedi ve maçı yarıda bıraktı.
Manzambi ile Cash'in sağlık durumları belirsizliğini koruyor.
İki futbolcunun da Galatasaray karşılaşmasında forma giyip giyemeyeceği henüz netlik kazanmadı.
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