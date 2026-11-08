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        Haberler Spor Basketbol STBL Galatasaray MCT Technic: 90 - Esenler Erokspor: 81 | MAÇ SONUCU

        Galatasaray MCT Technic: 90 - Esenler Erokspor: 81 | MAÇ SONUCU

        Galatasaray MCT Technic, Basketbol Süper Ligi'nin 7. haftasında Esenler Erokspor'u 90-81 yendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08 Kasım 2026 - 20:42 Güncelleme:
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        G.Saray, Erokspor'u son periyotta geçti

        Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 7. haftasında Galatasaray MCT Technic, konuk ettiği Esenler Erokspor'u 90-81 yendi.

        Salon: Sinan Erdem

        Hakemler: Emin Moğulkoç, Kaan Büyükçil, Musa Kazım Çetin

        Galatasaray MCT Technic: Robinson Jr. 13, Şehmus Hazer 10, Nikolic 6, Metu 20, Ballo 2, Berkan Durmaz 10, Smailagic 6, Buğrahan Tuncer, Pierre 8, Simpson 15

        Esenler Erokspor: Davis Jr. 7, Usher 2, Sow 6, Moore 7, Muhsin Yaşar 4, McCollum 18, Webb 6, Yebo 12, Melih Tunca, Egehan Arna 19, Yunus Emre Sonsırma,

        1. Periyot: 24-13

        Devre: 40-39

        3. Periyot: 59-59

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