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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Galatasaray, Samsunspor maçı hazırlıklarına devam etti!

        Galatasaray, Samsunspor maçı hazırlıklarına devam etti!

        Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Samsunspor'u konuk edeceği karşılaşmanın hazırlıklarını, Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla sürdürdü.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 13 Kasım 2026 - 17:35 Güncelleme:
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        G.Saray, Samsunspor maçı hazırlıklarına devam etti!

        Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Samsunspor ile evinde oynayacağı maçın hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü.

        Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde Teknik Direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman salonda kuvvet çalışmasıyla başladı ve sahada iki grup halinde 8'e 2 pas çalışmasıyla devam etti. Antrenman savunma ve hücum çalışmasının ardından dört takımlı turnuvayla sona erdi.

        Sarı-kırmızılılar yarın saat 12.00'de yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.

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        #galatasaray
        #Antrenman
        #süper lig
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