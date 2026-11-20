Galatasaray, Samsunspor maçı hazırlıklarını tamamladı!
Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Samsunspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.
Giriş: 20 Kasım 2026 - 17:18 Güncelleme:
Trendyol Süper Lig’in 12. haftasında Samsunspor ile karşılaşacak Galatasaray, maçın hazırlıklarını yaptığı antrenmanla tamamladı.
Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde Teknik Direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman dinamik ısınmayla başladı ve iki grup halinde 8'e 2 pas çalışmasıyla devam etti. Antrenman taktik çalışmayla sona erdi.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ