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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Galatasaray, Samsunspor maçının hazırlıklarına başladı

        Galatasaray, Samsunspor maçının hazırlıklarına başladı

        Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 12'nci haftasında Samsunspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla başladı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 12 Kasım 2026 - 23:39 Güncelleme:
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        G.Saray'da Samsunspor maçı hazırlığı!

        Trendyol Süper Lig’in 12. haftasında Samsunspor ile deplasmanda kozlarını paylaşacak olan Galatasaray, maçın hazırlıklarına bugün Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri’nde yaptığı antrenmanla başladı.

        Dinamik ısınmayla başlayan idman 8’e 2 pas çalışmasıyla devam etti. Teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman, topa sahip olma çalışmasının ardından çift kale maçla sona erdi.

        Galatasaray, yarın saat 11.00’de yapacağı idmanla hazırlıklarına devam edecek.

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        #galatasaray
        #Antrenman
        #süper lig
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