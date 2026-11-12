Galatasaray, Samsunspor maçının hazırlıklarına başladı
Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 12'nci haftasında Samsunspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla başladı.
Giriş: 12 Kasım 2026 - 23:39 Güncelleme:
Trendyol Süper Lig’in 12. haftasında Samsunspor ile deplasmanda kozlarını paylaşacak olan Galatasaray, maçın hazırlıklarına bugün Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri’nde yaptığı antrenmanla başladı.
Dinamik ısınmayla başlayan idman 8’e 2 pas çalışmasıyla devam etti. Teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman, topa sahip olma çalışmasının ardından çift kale maçla sona erdi.
Galatasaray, yarın saat 11.00’de yapacağı idmanla hazırlıklarına devam edecek.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ