Galatasaray, Stuttgart maçının hazırlıklarına başladı!
Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 4. haftasında salı günü evinde Alman ekibi Stuttgart ile oynayacağı maçın hazırlıklarına yaptığı antrenmanla başladı.
Giriş: 31 Ekim 2026 - 16:26 Güncelleme:
UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 4. haftasında 3 Kasım Salı günü Almanya temsilcisi Stuttgart'ı konuk edecek Galatasaray, hazırlıklarına başladı.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Okan Buruk yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, dinamik ısınmayla start aldı.
Topa sahip olma ve koşu çalışmasıyla devam eden idman, çift kale maçla tamamlandı.
Sarı-kırmızılı ekip, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek.
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