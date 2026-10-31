Galatasaray, Stuttgart maçının hazırlıklarına başladı!

Göktürk'te virajı alamayan aracın takla attığı anlar kamerada

Doğan Can CESUR-Kenan YILMAZ / İSTANBUL (DHA) – GÖKTÜRK'te yağış nedeniyle zeminin ıslak olduğu yolda virajı alamayan araç bariyerlere çarparak takla attı. Sürücü ve yanındaki yolcu, araçtan kendi imkanlarıyla çıktı. Aracın takla attığı anların görüntüleri ortaya çıktı.