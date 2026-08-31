Gaziantep FK'da Mirel Radoi dönemi sona erdi
Süper Lig'in ilk 3 haftasında 4 puan toplayan Gaziantep FK'da teknik direktör Mirel Radoi ile yollar ayrıldı. Kırmızı-siyahlıların Radoi yerine Çağdaş Atan'ı göreve getirmesi bekleniyor.
Giriş: 31 Ağustos 2026 - 15:19 Güncelleme:
Süper Lig'in üçüncü haftasında Çaykur Rizespor'a 2-1 yenilen Gaziantep FK'da fatura teknik direktör Mirel Radoi'ye çıktı. Kırmızı-siyahlılar, Rumen teknik adamla yolların ayrıldığını açıkladı.
Radoi, geçen sezon bitime 4 hafta kala göreve getirilmişti.
Gaziantep FK’nın başında 7 karşılaşmaya çıkan Rumen teknik adam, bu süreçte yalnızca 1 galibiyet elde etti.
ÇAĞDAŞ ATAN GELİYOR
Gaziantep FK yönetimi, Radoi'den boşalan teknik direktörlük koltuğuna Çağdaş Atan'ı getirmeye hazırlanıyor. Atan ile gerçekleştirilen ilk görüşmenin olumlu sonuçlandığı öğrenildi.
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