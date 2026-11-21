Dönerci çalışanını öldüren şüpheli: Kedim perdesini tırmaladı, benden para istedi

İstanbul'da dönercide çalışan 39 yaşındaki Ahmet Öksüz, iş yerinin önünde uğradığı silahlı saldırıda öldü. Saldırgan 29 yaşındaki Emre Y.'yi polis ekipleri silahıyla yakaladı. Emre Y.'nin ifadesinde, "2 yıl önce evimizde bulunan kedi, Ahmet'in evine gitmiş, perdesini tırmalamış. Perdesi zarar görünc... Daha Fazla Göster İstanbul'da dönercide çalışan 39 yaşındaki Ahmet Öksüz, iş yerinin önünde uğradığı silahlı saldırıda öldü. Saldırgan 29 yaşındaki Emre Y.'yi polis ekipleri silahıyla yakaladı. Emre Y.'nin ifadesinde, "2 yıl önce evimizde bulunan kedi, Ahmet'in evine gitmiş, perdesini tırmalamış. Perdesi zarar görünce benden para istemeye başladı. Bunu 30-35 kez tekrarlayarak benden para istemeye devam etti" dediği öğrenildi (DHA) Daha Az Göster