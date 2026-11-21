Gençlerbirliği: 1 - Gaziantep FK: 0 | MAÇ SONUCU VE ÖZETİ
Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Gençlerbirliği, evinde ağırladığı Gaziantep FK'yı 1-0'lık skorla mağlup etti.
Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Gençlerbirliği, sahasında karşılaştığı Gaziantep FK'yı 1-0 mağlup etti.
MAÇTAN DAKİKALAR:
9. dakikada Oğulcan Ülgün, orta sahadan itibaren sürdüğü meşin yuvarlağı ceza sahasına koşan Adama Traore'ye aktardı. Traore, kaleciyi çalımlayarak topu boş kaleye gönderdi. 1-0
13. dakikada Sorescu'nun sağ kanattan açtığı ortaya Halil Dervişoğlu kafayla vurdu ancak top auta çıktı.
35. dakikada Halil Dervişoğlu'nun sağ tarafa gönderdiği pası alan Victor Gidado, şutunu dar açıdan çekti ancak kaleci İrfan Can Eğribayat meşin yuvarlağı kornere çeldi.
55. dakikada sağ kanatta Adama Traore'nin açtığı ortada defanstan seken top Franco Tongya'ya geldi. Tongya'nın yarım volesi Pedro Mendes'te kalırken, bu oyuncunun bekletmeden yaptığı vuruşta top filelerle buluştu ancak ofsayt nedeniyle gol geçersiz sayıldı.
87. dakikada Pedro Mendes'in orta sahanın ilk metrelerinden yaptığı vuruşta top üst direkten dışarı gitti.
Stat: Eryaman
Hakemler: Halil Umut Meler, Çağlar Uyarcan, Abdullah Bora Özkara
Gençlerbirliği: İrfan Can Eğribayat, Franco Tongya (Pedro Pereira dk. 63), Arda Çelik, Chick Niasse, Hamza Aydar, Ousmane Diabate (Salih Uçan dk. 46), Rafael Luis (Victor Orakpo dk. 90+9), Adama Traore (Fıratcan Üzüm dk. 90+1), Oğulcan Ülgün, Tiago Gouveia (Sekou Koita dk. 90+1), Pedro Mendes
Yedekler: Emir Arslan, Erk Arda Aslan, Prince Martor, Zafer Göktuğ Erdem, Bilal Sarı
Teknik Direktör: Bernd Storck
Gaziantep FK: Kacper Tobiasz, Deian Sorescu, Arda Kızıldağ, Myenty Abena (Kerim Çalhanoğlu dk. 77), Efe Sarıkaya, Ulrich Meleke (Karamba Gassama dk. 68), Kacper Kozlowski (Sabahattin Destici dk. 68), Victor Gidado (Sontje Hansen dk. 88), Alexandru Maxim (Juninho Bacuna dk.87), Drissa Camara, Halil Dervişoğlu (Serdar Dursun dk. 68)
Yedekler: Ataberk Dadakdeniz, Luis Perez, Mirza Cihan, Ogün Özçiçek
Teknik Sorumlu: Gökhan Kağıtçıoğlu
Gol: Adama Traore (dk. 9) (Gençlerbirliği)
Sarı kartlar: Arda Çelik (Gençlerbirliği), Ulrich Meleke (dk. 66), Drissa Camara (dk. 86) (Gaziantep FK)