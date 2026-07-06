Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Gençlerbirliği Gençlerbirliği, Gökhan Altıparmak ile yollarını ayırdı

        Gençlerbirliği, Gökhan Altıparmak ile yollarını ayırdı

        Gençlerbirliği, forvet Gökhan Altıparmak ile yollarını ayırdığını duyurdu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06 Temmuz 2026 - 18:29 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Gençlerbirliği'nde ayrılık açıklandı!

        Trendyol Süper Lig ekiplerinden Gençlerbirliği, forvet oyuncusu Gökhan Altıparmak'la yollarını ayırdı.

        Kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüzün altyapısından yetişen ve kırmızı-kara formamızı gururla terleten forvet oyuncumuz Gökhan Altıparmak ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Kulübümüzün çatısı altında yetişen, emeği, disiplini ve duruşuyla Gençlerbirliği kültürünü sahaya yansıtan Gökhan Altıparmak'a kulübümüze sağladığı tüm katkılar için teşekkür eder; bundan sonraki kariyerinde ve profesyonel futbol yaşantısında başarılar dileriz." ifadeleri kullanıldı.

        21 yaşındaki futbolcu, 2025-2026 sezonunda kiralık olarak forma giydiği Serikspor'da 32 maça çıktı.

        ÖNERİLEN VİDEO

        14 yaşındaki şüphelinin 470 suç kaydı çıktı

        ŞİŞLİ'de, şüpheliler H.Ö. (14) ve A.K. (15), yankesicilikle cep telefonu çalarken suçüstü yakalandı. Gözaltına alınan H.Ö.'nün 470 ve A.K.'nin ise 74 suç kaydının bulunduğu, ayrıca 'hırsızlık'tan da arandığı belirlendi. Şüpheliler sevk edildikleri adliyede, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. (...
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        NATO Genel Sekreteri Rutte Ankara'ya geldi
        NATO Genel Sekreteri Rutte Ankara'ya geldi
        Bakan Gürlek'ten yargı bağımsızlığı mesajı
        Bakan Gürlek'ten yargı bağımsızlığı mesajı
        Erdoğan-Trump görüşmesinde gündem ne olacak?
        Erdoğan-Trump görüşmesinde gündem ne olacak?
        NATO Zirvesi'nde liderleri Togg taşıyacak
        NATO Zirvesi'nde liderleri Togg taşıyacak
        Bugün Ne Oldu? 6 Temmuz 2026 haberleri
        Bugün Ne Oldu? 6 Temmuz 2026 haberleri
        Mihriban Yılmaz cinayetinde korkunç sözler!
        Mihriban Yılmaz cinayetinde korkunç sözler!
        Beşiktaş, Salih Özcan'la anlaşma sağladı!
        Beşiktaş, Salih Özcan'la anlaşma sağladı!
        Bakan Fidan NYT'ye konuştu
        Bakan Fidan NYT'ye konuştu
        NATO Zirvesi'nin programı belli oldu
        NATO Zirvesi'nin programı belli oldu
        Aral Şimşir, Trabzonspor için geliyor!
        Aral Şimşir, Trabzonspor için geliyor!
        Gol krallığı yarışı kızıştı!
        Gol krallığı yarışı kızıştı!
        Baba-kız tatilde
        Baba-kız tatilde
        Beşiktaş ve F.Bahçe'nin transfer yarışı!
        Beşiktaş ve F.Bahçe'nin transfer yarışı!
        Denizde aşka geldiler
        Denizde aşka geldiler
        Otomobilin çarptığı genç avukat kahretti!
        Otomobilin çarptığı genç avukat kahretti!
        FIFA'nın Balogun kararı tartışma yarattı!
        FIFA'nın Balogun kararı tartışma yarattı!
        Türkiye’de sedan devri kapanıyor mu?
        Türkiye’de sedan devri kapanıyor mu?
        Usta oyuncu Zihni Göktay hayatını kaybetti
        Usta oyuncu Zihni Göktay hayatını kaybetti
        Venedik'ten ödül alacak
        Venedik'ten ödül alacak
        Sağlık sigortasında psikiyatrik muayene trend oldu
        Sağlık sigortasında psikiyatrik muayene trend oldu