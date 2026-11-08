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        Haberler Spor Futbol İtalya Genoa: 1 - Milan: 2 | MAÇ SONUCU, ÖZETİ ve GOLLERİ

        Genoa: 1 - Milan: 2 | MAÇ SONUCU, ÖZETİ ve GOLLERİ

        İtalya Serie A'nın 11. haftasında Genoa sahasında Milan'ı ağırladı. Mücadeleyi konuk takım 2-1 kazandı ve 3 puanı hanesine yazdırdı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 08 Kasım 2026 - 19:06 Güncelleme:
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        Milan 6 dakikada fişi çekti!

        İtalya Serie A'nın 11. hafta karşılaşmasında Genoa sahasında Milan'la kozlarını paylaştı. Mücadele konuk takımın 2-1 üstünlüğüyle sonuçlandı.

        Milan'a galibiyeti getiren golleri 13. dakikada Alphadjo Cisse ve 19'da Christian Pulisic kaydetti. Ev sahibi ekibin tek golü ise 88'de Mikael Egill Ellertsson'dan geldi.

        Bu sonucun ardından Milan 24 puana yükseldi. 3 maçlık galibiyet serisi sona eren Genoa ise 13 puanda kaldı.

        Ligin 12. haftasında Genoa deplasmanda Sassuolo'ya konuk olacak. Milan ise sahasında Frosinone'yi ağırlayacak.

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        #Serie A
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