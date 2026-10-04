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        Haberler Spor Basketbol STBL Glint Çayırova Belediyesi: 76 - Bahçeşehir Koleji: 84 | MAÇ SONUCU

        Glint Çayırova Belediyesi: 76 - Bahçeşehir Koleji: 84 | MAÇ SONUCU

        Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 2. haftasında Bahçeşehir Koleji, deplasmanda Çayırova Belediyesi'ni 84-76 mağlup etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04 Ekim 2026 - 16:01 Güncelleme:
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        Bahçeşehir Koleji'nden 2'de 2!

        Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin ikinci hafta maçında Bahçeşehir Koleji, deplasmanda Glint Çayırova Belediyesi'ni 84-76 yendi.

        Karşılıklı basketlerle başlayan müsabakada ilk dakikalardaki üstünlüğü koruyan Bahçeşehir Koleji, birinci periyodu 27-23 önde bitirdi.

        İkinci çeyrekte baskılı oyununa devam eden Bahçeşehir Koleji'ne Crawford ile karşılık vermeye çalışan ev sahibi ekip, Trevion Williams ve Tyler Cavanaugh'un sayılarına engel olamayınca devreye 45-59 geride girdi.

        Üçüncü çeyrekte seyirci desteğini arkasına alan Glint Çayırova Belediyesi, Crawford ve Sulaimon ile etkili olarak farkı çeyrek sonunda 6 sayıya kadar düşürdü ve son periyoda 71-65 geride girdi.

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        Son periyotta farkın kapanmasına izin vermeyen Bahçeşehir Koleji, müsabakadan 84-76 galip ayrıldı.

        Salon: Çayırova Spor Salonu

        Hakemler: Mehmet Karabilecen, Özge Şentürk Bayraktar, Kerem Yılmaz

        Glint Çayırova Belediyesi: Crawford 27, Sulaimon 16, Fabian White Jr 13, Nysier Brooks 8, Jeremy Simmons 7, Michal Sokolowski 3, Canberk Kuş 2, Kartal Özmızrak, Gani Erdi Gülaslan, Roberto Gallinat, Enes Berkay Taşkıran, Ömer Utku Al

        Bahçeşehir Koleji: Trevion Williams 20, Malachi Flynn 14, Tyler Cavanaugh 13, Kenan Sipahi 12, Marcquise Reed 7, İsmet Akpınar 6, Damien Inglis 5, Furkan Haltalı 5, Mateusz Ponitka 2, Isiaha Mike, Mustafa Yiğit Açar, David Michael Dileo

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        1. Periyot: 23-27

        Devre: 45-59

        3. Periyot: 65-71

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