Göztepe, Bekir Turaç Böke'yi açıkladı
Trendyol Süper Lig ekiplerinden Göztepe, Bekir Turaç Böke ile 3+1 yıllık sözleşme imzaladı.
Giriş: 18 Ağustos 2026 - 21:41 Güncelleme:
Trendyol Süper Lig'de mücadele eden Göztepe, 27 yaşındaki forvet oyuncusu Bekir Turaç Böke'yle 3+1 yıllık sözleşme imzaladığını açıkladı.
Kulüpten yapılan açıklamada, 27 yaşındaki futbolcunun son olarak Sivasspor forması giydiği belirtildi.
Açıklamada, oyuncuya "hoş geldin" denilerek, yeni sezonda başarılar dileğinde bulunuldu.
Öte yandan Göztepe'de forma giyen Musah Mohammed'in Sivasspor'a kesin transferi konusunda anlaşmaya varıldığı bildirildi.
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