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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Göztepe Göztepe'de kadroda düşünülmeyen Rhaldney takımın bel kemiği oldu

        Göztepe'de kadroda düşünülmeyen Rhaldney takımın bel kemiği oldu

        Milli aranın ardından Erzurumspor FK'ya konuk olacak Göztepe'de hazırlıklar sürüyor. İzmir ekibinde geçen sezon kadroda düşünülmeyen Brezilyalı orta saha Rhaldney, bu sezon adeta takımın bel kemiği oldu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 15 Kasım 2026 - 12:32 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Rhaldney, Göztepe'nin bel kemiği oldu

        Trendtol Süper Lig'de milli aranın ardından deplasmanda oynayacağı Erzurumspor FK maçının hazırlıklarını sürdüren Göztepe'de geçen sene kadroda düşünülmeyen Brezilyalı orta saha oyuncusu Rhaldney, bu sezon adeta takımın bel kemiği oldu. Geçen sezonun devre arasında Portekiz ekibi Alverca'ya kiralanan, yaz döneminde de takımdan ayrılması gündeme gelen Rhaldney, ilk 11 haftada gösterdiği performansla teknik direktör Stanimir Stoilov'un vazgeçilmezleri arasına adını yazdırdı.

        Özellikle Nijeryalı oyuncu Anthony Dennis'in satılmasıyla takımda orta saha alternatifleri arasında bulunan Rhaldney, bu sezon transfer edilen orta saha oyuncuları Alex Matos ve Tino Anjorin'le girdiği forma rekabetini de önde bitirdi. 27 yaşındaki futbolcu, bu sezon 11 maçın tamamında oynarken, 9 kez sahaya ilk 11'de çıktı. Rhaldney 1 kez de ağları havalandırıp hücuma katkıda bulundu. Portekiz'e gönderilip tekrar Göztepe'ye dönen oyuncu kendisine verilen ikinci şansı çok iyi değerlendirmiş oldu.

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