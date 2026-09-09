Hakim Ziyech Botafogo'ya transfer oldu!

Kariyerine ülkesindeki Wydad Casablanca takımında devam eden Hakim Ziyech'in yeni adresi belli oldu. Faslı yıldız, Brezilya'nın köklü kulüplerinden Botafogo'ya transfer oldu.

33 yaşındaki futbolcu, Brezilya'ya gelişinde havalimanında çok sayıda Botafogo taraftarı tarafından karşılandı.

Ziyech, kariyerinde ilk kez Güney Amerika'da ve Brezilya Ligi'nde forma giyecek. Faslı oyuncu daha önce Hollanda, İngiltere, Türkiye, Katar ve Fas'ta futbol oynadı.

2023 yılında Galatasaray'a transfer olan Ziyech, sarı-kırmızılı ekipteki döneminin ardından Al-Duhail'e, daha sonra ise ülkesinin takımlarından Wydad Casablanca'ya transfer olmuştu.

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Deneyimli futbolcu, Wydad formasıyla çıktığı 16 resmi karşılaşmada 9 gol ve 2 asistlik performans sergiledi.

Ziyech, Botafogo transferiyle birlikte kariyerinde yeni bir sayfa açarken Brezilya Ligi'nde ilk kez mücadele edecek.