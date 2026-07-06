Hasan Çavuşoğlu: Fazla transfer yapmayı düşünmüyoruz

Corendon Alanyaspor yeni sezon öncesi kadro planlamasını sürdürüyor. Antalya ekibi Tunuslu oyuncu Omar Ben Ali'yi kadrosuna kattı. Genç futbolcu, Cengiz Aydoğan Tesisleri'nde düzenlenen imza töreniyle resmi sözleşmeye imza attı. Kulüp yönetiminin de hazır bulunduğu törende Omar Ben Ali, Alanyaspor formasıyla objektiflere poz verdi.

HASAN ÇAVUŞOĞLU: AMACI VE HEDEFİ OLAN FUTBOLCU

İmza töreninde konuşan Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu, "Yılın ilk transferini bugün gerçekleştirdik. Oyuncumuz U23 Tunus Milli Takım oyuncusu. Arkadaşlarımız bu oyuncuyu gittiler, izlediler. Profesyonel ekibime de teşekkür ediyorum. Transfer çalışmalarını güzel yönettiler. Omar Ben Ali, amacı ve hedefi olan bir futbolcu. Bize de böyle futbolcular lazım. Transfer yaparken gelecek vadeden ve daha büyük takımları hedefleyen oyuncuları seçiyoruz. Omar'da bunlardan bir tanesi. Ona güveniyoruz, inanıyoruz. Artık Alanyaspor için ter dökecek. Yılın ilk transferi olan Omar Ben Ali'ye Alanyaspor ailesine hoş geldin diyorum. Ondan beklentimiz yüksek. İnşallah çok faydalı işler yapacağına inanıyoruz'' dedi.

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"FAZLA TRANSFER YAPMAYI DÜŞÜNMÜYORUZ"

Transferler konusunda yöneltilen sorulara cevap veren Çavuşoğlu, "Bu sene işin doğrusu pek fazla transfer yapmayı düşünmüyoruz. Hem bütçe açısından, hem kadromuzda geçen seneden kalabalıktı. Tabii bu sene biraz azaldı. Tabii ki mutlaka olur ama hocamızla, teknik ekibimizle ve transfer komitemizle bunları değerlendiriyoruz. Belki bir tane iki tane daha transfer olabilir. Ama şu anda net bir şey yok. Önemli olan santrafor transferiydi onu da bugün gerçekleştirdik. Önümüzdeki süreçte zaten gelişmeleri sizinle paylaşırız'' ifadelerini kullandı.

OMAR BEN ALİ: "BU KULÜP İÇİN HER GÜN SAVAŞACAĞIM

Omar Ben Ali ise transferle ilgili görüşlerini aktarırken, sözlerine teşekkür ederek başladı. Ali, "Başkanımıza ve sizlere herkese teşekkür ediyorum. Beni sıcak bir şekilde karşıladığınız için. Burada olmak benim için büyük bir onur. Bu mükemmel kulüp için oynayacak olmam benim için onur. Bende şunu için söz verebilirim; bu kulüp için her gün savaşacağım ve elimden gelenin en iyisini yapacağım. Bugün benim için yeni bir tecrübe, yeni bir macera başlıyor. Bundan dolayı da çok mutluyum'' şeklinde konuştu.

Geride kalan sezonda CS Sfaxien formasıyla başarılı bir performans ortaya koyan Tunuslu golcü, ligde çıktığı 23 maçta 11 kez fileleri havalandırarak dikkatleri üzerine çekti.