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        Haberler Spor Futbol Süper Lig HT Spor & Mackolik Eylül ayının oyuncusu Muhammed Salah!

        HT Spor & Mackolik Eylül ayının oyuncusu Muhammed Salah!

        HT Spor & Mackolik Eylül ayının oyuncusunu sizlerin de oylarıyla seçti. Loca, Editör Masası, Mackolik Performans Puanı ve Kullanıcı Oyları'yla seçilen ayın oyuncusu, Trabzonspor'da forma giyen Muhammed Salah oldu...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 07 Ekim 2026 - 11:00 Güncelleme:
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        HT Spor & Mackolik Eylül ayının oyuncusu Salah!

        HT Spor & Mackolik Eylül ayının futbolcusu belli oldu...

        Loca, Editör Masası, Mackolik Performans Puanı ve Kullanıcı oylarıyla seçilen ayın oyuncusu, Trabzonspor'da forma giyen Muhammed Salah oldu.

        HT SPOR & MACKOLİK AYIN FUTBOLCUSUNU BELİRLEME KRİTERLERİ

        HT Spor & Mackolik Süper Lig Ayın Oyuncusu Ödülü Hakkında:

        Her ayın bitimini takip eden ilk çarşamba günü, o ayın öne çıkan futbolcuları belirlenerek oylama süreci başlatılır.

        Aday seçiminde temel kriter olarak Mackolik platformunun maç performans puanları esas alınır. Bu puanlara göre ayın en iyi 4 futbolcusu belirlenir ve oylamaya sunulur.

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        Adaylar arasında puan eşitliği olması durumunda, yine Mackolik üzerinden alınan detaylı istatistiksel veriler doğrultusunda sıralama yapılır.

        Oylama süreci 5 gün boyunca devam eder.

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        Ayın Oyuncusu Belirleme Kriterleri:

        Ayın oyuncusu, hibrit değerlendirme modeli ile belirlenir:

        %30 — Loca:

        HT Spor ve Mackolik'in deneyimli yorumcuları ve futbol kamuoyunun saygı duyduğu isimlerden oluşan seçici kurulun değerlendirmesi.

        %30 — Kullanıcı Oyları:

        HT Spor'un X ve Instagram platformu üzerinden yapılan halk oylaması.

        %30 — Editör Masası:

        HT Spor ve Mackolik ekibinde görev yapan muhabir ve editörlerin değerlendirme puanları.

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        %10 — Mackolik Performans Puanı:

        Ayın en iyi 4 futbolcusunu belirleyen Mackolik, oyuncuların puan sıralamasına göre %4, %3, %2, %1 şeklinde performans puanı verir.

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        #ht spor
        #Muhammed Salah
        #trabzonspor
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