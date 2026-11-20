Trendyol 1. Lig'in 15. hafta açılış maçında Alagöz Holding Iğdır FK ile Eminevim Ümraniyespor karşı karşıya geldi. Mücadele 2-2 beraberlikle sonuçlandı.

Konuk takımın gollerini 26. ve 49. dakikalarda Berat Yılmaz kaydetti. Ev sahibi ekibin golleri ise 9. dakikada Giovanni Crociata ve 90+3'te Dino Hotic'ten (p) geldi.

Bu sonucun ardından Iğdır FK üst üste 3. beraberliğini aldı ve 29 puana yükseldi. Ümraniyespor ise 18 puana ulaştı.

Ligin 16. haftasında Iğdır FK deplasmanda Pendikspor'la karşılaşacak. Ümraniyespor ise sahasında Manisa FK'yı ağırlayacak.