Iğdır FK: 1 - Mardin 1969 Spor: 0 | MAÇ SONUCU, ÖZETİ VE GOLLERİ
Trendyol 1. Lig'in 7. haftasında Iğdır FK, Mardin 1969 Spor'u 1-0 mağlup etti. 2. yarıda Alim Öztürk'ün penaltıdan attığı golle ligdeki galibiyet serisini 4 maça çıkaran Iğdır FK, puanını 15'e yükseltti. Mardin 1969 Spor ise haftayı 12 puanla tamamladı.
Giriş: 13 Eylül 2026 - 19:05 Güncelleme:
Trendyol 1. Lig'in 7. haftasında Iğdır FK ile Mardin 1969 Spor karşı karşıya geldi. Aktepe Stadı'nda oynanan müsabakayı kazanan 1-0'lık skorla Iğdır FK oldu.
Iğdır FK'ya galibiyeti getiren golü 57. dakikada penaltıdan Alim Öztürk kaydetti.
Bu sonuçla beraber üst üste 4. galibiyetini elde eden Iğdır FK, haftayı 15 puanla kapattı. Mardin 1969 Spor ise 12 puanda kaldı.
1. Lig'in bir sonraki haftasında Iğdır FK, Muğlaspor'a konuk olacak. Mardin 1969 Spor, Kayserispor'u ağırlayacak.
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