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        Haberler Spor Futbol Inter Miami: 7 - Montreal: 1 | MAÇ SONUCU

        Inter Miami: 7 - Montreal: 1 | MAÇ SONUCU

        Amerikan Futbol Ligi'nde (MLS) Inter Miami, Arjantinli yıldızı Lionel Messi'nin 4 gol attığı maçta Montreal'i 7-1 yendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30 Ağustos 2026 - 10:20 Güncelleme:
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        Messi şov yaptı, Miami farka koştu!

        MLS'in 22. haftasında Inter Miami, Nu Stadı'nda Montreal'i ağırladı.

        Performansıyla geceye damga vuran Messi, 40, 52, 83 ve 90+6. dakikalarda olmak üzere attığı 4 golle takımının galibiyetinde öne çıktı.

        Bu sezon 18 gole ulaşan 39 yaşındaki Messi, gol krallığı yarışında Dallas'ın forveti Petar Musa'yı (16) geçerek zirveye yerleşti.

        Ev sahibi takımın diğer gollerini 20. dakikada Casemiro, 80. dakikada Luis Suarez ve 89. dakikada Alexander Shaw kaydetti.

        Konuk ekibin golü ise 37. dakikada Fabian Herbers'ten geldi.

        Doğu Konferansı'nda puanını 42 yapan Inter Miami, lider Nashville'in 10 puan gerisinde ikincilikte yer aldı. Montreal ise 21 puanla 14. sırada kaldı.

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        #Montreal
        #inter miami
        #Lionel Messi
        #MLS
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