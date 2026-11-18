İşte UEFA Uluslar Ligi'nde gecenin sonuçları!
UEFA Uluslar Ligi'nde 6. hafta maçlarında bugün 8 karşılaşma oynandı. Günün dikkat çeken maçında Portekiz, Galler'i deplasmanda 3-2 mağlup etti. Aynı grubun diğer maçında ise Norveç, yine aynı skorla Danimarka'yı yendi.
Giriş: 18 Kasım 2026 - 01:02 Güncelleme:
UEFA tarafından iki yılda bir organize edilen Uluslar Ligi'nde heyecan devam etti. Uluslar Ligi 6. haftasında bugün 4 grupta 8 karşılaşma oynandı.
İŞTE GECENİN SONUÇLARI:
A Ligi 4. Grup
Galler: 2 - Portekiz: 3
Danimarka: 2 - Norveç: 3
B Ligi 2. Grup
Macaristan: 1 - Kuzey İrlanda: 1
Ukrayna: 1 - Gürcistan: 0
B Ligi 3. Grup
İrlanda Cumhuriyeti: 3 - Kosova: 0
İsrail: 1 - Avusturya: 1
B Ligi 4. Grup
Bosna Hersek: 2 - Romanya: 1
Polonya: 1 - İsveç: 1
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