UEFA Uluslar A Ligi 4. hafta karşılaşmasında deplasmanda İtalya'ya 3-1 mağlup olan A Milli Takım'da Yunus Akgün, mağlubiyetin ardından açıklamalarda bulundu.

"BU SEVİYEDE MAÇLAR KOLAY DEĞİL"

Tabii ki çok üzgünüz, kazanmak istiyorduk. Bu seviyede maçlar kolay değil. Pozisyonları değerlendiremedik. Rakip takım değerlendirdi. Gerçekten çok üzgünüz. Ülkemizi şu aşamada çok üzdük, bunun bilincindeyiz. Şu anda zor bir durumdayız, bunu biliyoruz. Ülkemizi zamanında nasıl gururlandırdıysak, aynı şekilde gururlandırmak için elimizden geleni yapacağız.

"AYAĞA KALKMAK BİZİM ELİMİZDE"

Önümüzdeki maçlara bakıyoruz her zaman. Çok güzel bir aile ortamı var ama şu anda istemediğimiz sonuçlar alıyoruz. Biz bu beklentiyi yükselttik. Buradan ayağa kalkmak bizim elimizde. Önümüzdeki maçlarda en iyi şekilde devam edeceğiz.