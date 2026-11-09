Alman devi Bayern Münih'te nörolojik rahatsızlık geçiren 23 yaşındaki Jamal Musiala'dan kötü haber geldi.

"KOLAY TEDAVİ EDİLEMEYEN BİR RAHATSIZLIĞI VAR"

Yıldız futbolcunun yaşadığı rahatsızlığın kolay tedavi edilmeyeceğini söyleyen Bayern Münih'in sportif direktörü Uli Hoeness, "Onunla ilgili bir ikilemle karşı karşıyayız. Kolay tedavi edilemeyen, ancak ilaçlarla kontrol altına alınabilen bir rahatsızlığı var. Yine de eski performans seviyesine dönüp dönemeyeceği konusunda durumu belirsizliğini koruyor."

SÖZLEŞME TARTIŞMALARI

Sezonluk 25 milyon Euro kazanan genç oyuncunun sözleşmesi hakkında ise "Elbette maaşını almaya devam ediyor. Fakat bir an için Bayern'in 'Şu an yapabildikleri, sözleşmede öngörülenleri karşılamıyor' diyerek sözleşmesini tartışmaya açmaya karar verdiğini hayal edin." ifadeleri kullanıldı.

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Uli Hoeness son olarak teknik direktör Kompany hakkında, "Kompany'nin sağlık durumu bizim için büyük bir endişe kaynağı, ancak ciddi bir şey olduğunu düşünmüyorum. Tedavisi mümkün. Tedavi edilmeyen ve daha sonra menenjite dönüşen çok ağır bir grip türü olduğunu tahmin ediyorum. Sürekli stres altında, günde on iki saat çalışıyor. İki ya da üç hafta sonra, milli maç arasının ardından yeniden kulübedeki yerini alacak." sözlerini sarf etti.