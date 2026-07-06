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        Haberler Spor Tenis Jannik Sinner, Wimbledon'da çeyrek final biletini aldı

        Jannik Sinner, Wimbledon'da çeyrek final biletini aldı

        Sezonun üçüncü grand slam tenis turnuvası Wimbledon'da erkeklerin 1 numaralı seribaşı Jannik Sinner, çeyrek finale yükseldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06 Temmuz 2026 - 01:42 Güncelleme:
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        Sinner, çeyrek final biletini aldı!

        Erkeklerin 1 numaralı seribaşı Jannik Sinner, sezonun üçüncü grand slam tenis turnuvası Wimbledon'da adını çeyrek finale yazdırdı.

        İngiltere'nin başkenti Londra'da gerçekleştirilen turnuva, 4. tur karşılaşmalarıyla sürdü.

        Erkeklerde 1 numaralı seribaşı İtalyan raket Jannik Sinner, Japon rakibi Shintaro Mochizuki'yi 6-3, 7-6 ve 6-3'lük setlerle mağlup ederek adını çeyrek finale yazdırdı.

        Sinner, çeyrek finalde Alman tenisçi Jan-Lennard Struff ile karşı karşıya gelecek.

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