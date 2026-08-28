Jean-Luc Mamadou Diarra Dompe Konyaspor'da!
Trendyol Süper Lig ekiplerinden Tümosan Konyaspor, Fransız futbolcu Jean-Luc Mamadou Diarra Dompe'yi 2 yıllığına kadrosuna kattı.
Giriş: 28 Ağustos 2026 - 15:04 Güncelleme:
Tümosan Konyaspor, Fransız kanat oyuncusu Jean-Luc Mamadou Diarra Dompe ile 2 yıllığına anlaştı.
Süper Lig'de mücadele eden yeşil-beyazlı ekip, transfer çalışmalarını sürdürüyor. Konyaspor, Fransız kanat oyuncusu Jean-Luc Mamadou Diarra Dompe ile 2 yıllık sözleşme imzaladı. Valenciennes B kulübüyle profesyonel futbol hayatına başlayan Dompe, St. Truiden, Standard, Eupen, Amiens SC, Gent, Zulte ve Hamburg takımlarında forma giydi. Dompe, takımda 91 numaralı formayı giyecek.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ