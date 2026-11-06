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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Avrupa Ligi Beşiktaş Junior Olaitan: 2. yarıda golü yedikten sonra ritmimizi kaybettik

        Junior Olaitan: 2. yarıda golü yedikten sonra ritmimizi kaybettik

        Beşiktaş'ın oyuncularından Junior Olaitan, UEFA Avrupa Ligi'nin 4. haftasında 3-2 yenildikleri Celtic karşılaşmasının ardından konuştu. 2. yarıda golü yedikten sonra ritim kaybına uğradıklarına belirten Olaitan, "Maçı kaybettik. Avrupa Ligi'ne iyi başlamıştık. Golden sonra ağır oynamaya başladık, ritmimizi kaybettik. Rakibimiz de bunu avantaja çevirdi ve fırsatları değerlendirdi." dedi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 06 Kasım 2026 - 01:31 Güncelleme:
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        "Ritmimizi kaybettik"

        UEFA Avrupa Ligi'nin 4. haftasında konuk olduğu Celtic'e 3-2 yenilen Beşiktaş'ın ilk golünü atan Junior Olaitan, mağlubiyeti değerlendirdi.

        "RİTMİMİZİ KAYBETTİK"

        Maça iyi başladıklarını ancak ilerleyen dakikalarda oyun ritimlerini kaybettiklerini belirten Olaitan, şu ifadeleri kullandı:

        "Kaybettik. İyi de başlamıştık Avrupa Ligi'ne. Golden sonra ağır oynamaya başladık, ritmimizi kaybettik. Rakibimiz de bunu avantaja çevirdi ve fırsatları değerlendirdi."

        "ÇALIŞMAYA DEVAM ETMELİYİZ"

        Takım olarak çalışmaya devam etmeleri gerektiğini vurgulayan Olaitan, "Bu maça kadar iyi gidiyorduk, çalışmaya devam etmeliyiz. Gerekli her şeyi yapıp daha iyi olmaya çalışacağız." dedi.

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        "KAYBETTİĞİMİZ İÇİN ÜZGÜNÜZ"

        Karşılaşmada yapılan pas hatalarına dikkat çeken Junior Olaitan, sözlerini şöyle tamamladı:

        "Kötü bir mağlubiyet oldu. Pas hataları yapıp topu rakibimize verene kadar maçı domine eden bizdik. Üzgünüz, maçı kaybettik."

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