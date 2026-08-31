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        Haberler Spor Futbol İtalya Kenan'dan kötü haber! Milli arayı kaçıracak

        Kenan'dan kötü haber! Milli arayı kaçıracak

        Juventus, milli futbolcu Kenan Yıldız'ın sakatlığı nedeniyle ameliyat olduğunu açıkladı. 21 yaşındaki oyuncu, milli arayı kaçıracak.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 31 Ağustos 2026 - 18:09 Güncelleme:
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        Kenan'dan kötü haber! Milli arayı kaçıracak

        Juventus forması giyen milli futbolcu Kenan Yıldız, sakatlığı nedeniyle ameliyat oldu.

        İtalyan ekibinden yapılan açıklamada, 21 yaşındaki oyuncunun sol ayak tarak kemiği tabanındaki kırık nedeniyle ameliyat olduğunu belirtildi.

        MİLLİ TAKIMI ETKİLEYECEK

        Ameliyatı başarılı geçen Kenan Yıldız'ın 3 ay sahalardan uzak kalması bekleniyor. Kenan Yıldız'ın sakatlığı Juventus gibi A Milli Takımı'ı da etkileyecek. Genç futbolcunun önümüzdeki milli arayı kaçırması bekleniyor.

        Kenan Yıldız'ın kaçırması beklenen milli maçlar:

        25 Eylül 2026: Türkiye - Fransa

        28 Eylül 2026: Türkiye - İtalya

        2 Ekim 2026: Belçika - Türkiye

        5 Ekim 2026: İtalya - Türkiye

        12 Kasım: Türkiye - Belçika

        15 Kasım: Fransa - Türkiye

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        PERFORMANSI

        Juventus'ta geçtiğimiz sezon 47 maça çıkan milli oyuncu bu süre zarfında 11 gol ve 10 asiste imza attı.

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        #A Milli Futbol Takımı
        #juventus
        #Kenan Yıldız
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