Kenan'dan kötü haber! Milli arayı kaçıracak
Juventus, milli futbolcu Kenan Yıldız'ın sakatlığı nedeniyle ameliyat olduğunu açıkladı. 21 yaşındaki oyuncu, milli arayı kaçıracak.
Giriş: 31 Ağustos 2026 - 18:09 Güncelleme:
Juventus forması giyen milli futbolcu Kenan Yıldız, sakatlığı nedeniyle ameliyat oldu.
İtalyan ekibinden yapılan açıklamada, 21 yaşındaki oyuncunun sol ayak tarak kemiği tabanındaki kırık nedeniyle ameliyat olduğunu belirtildi.
MİLLİ TAKIMI ETKİLEYECEK
Ameliyatı başarılı geçen Kenan Yıldız'ın 3 ay sahalardan uzak kalması bekleniyor. Kenan Yıldız'ın sakatlığı Juventus gibi A Milli Takımı'ı da etkileyecek. Genç futbolcunun önümüzdeki milli arayı kaçırması bekleniyor.
Kenan Yıldız'ın kaçırması beklenen milli maçlar:
25 Eylül 2026: Türkiye - Fransa
28 Eylül 2026: Türkiye - İtalya
2 Ekim 2026: Belçika - Türkiye
5 Ekim 2026: İtalya - Türkiye
12 Kasım: Türkiye - Belçika
15 Kasım: Fransa - Türkiye
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PERFORMANSI
Juventus'ta geçtiğimiz sezon 47 maça çıkan milli oyuncu bu süre zarfında 11 gol ve 10 asiste imza attı.
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