Kasımpaşa: 3 - Çorluspor: 1 | MAÇ SONUCU (Ziraat Türkiye Kupası)
Kasımpaşa, Çorluspor'u sahasında 3-1 yenerek Türkiye Kupası'nda 4. tura yükseldi.
Kasımpaşa, Ziraat Türkiye Kupası 3. eleme turunda Çorluspor 1947'yi 3-1 mağlup etti.
Lacivert-beyazlı takım, kupada 4. eleme turuna yükseldi. Nesine 2. Lig ekibi Çorluspor 1947 ise organizasyona veda etti.
45. dakikada Kasımpaşa 1-0 öne geçti. Diarra'nın ceza sahası içi sol çaprazdan yaptığı vuruşta meşin yuvarlak kaleci Hüseyin Koç'un sağından filelerle buluştu.
Lacivert-beyazlı takım, mücadelenin ilk yarısını 1-0 önde tamamladı.
56. dakikada Çorluspor 1947, beraberliği yakaladı. Esat Yiğit Alkurt'un sağdan ortasında, Yusuf Kaplan'ın arka direkte yaptığı kafa vuruşunda top ağlara gitti: 1-1
60. dakikada ev sahibi ekip, ikinci golü buldu. Atakan Müjde, ayağının dışıyla pasını sağdan savunmanın arkasına hareketlenen Ben Ouanes'e verdi. Tunuslu oyuncu, topu göğsüyle kontrol ettikten sonra Sercan Deniz ile buluşturdu. Sercan'ın ceza sahası içinde bekletmeden çıkardığı şutta meşin yuvarlak ağlara gitti: 2-1
82. dakikada Kasımpaşa, farkı 2'ye çıkardı. Sol kanatta topla buluşan ve 3 rakip oyuncuyu geçerek ceza yayına yönelen Ali Yavuz Kol, uzak mesafeden yaptığı sert vuruşla meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 3-1
Karşılaşmayı 3-1 kazanan Kasımpaşa, Türkiye Kupası'nda adını 4. eleme turuna yazdırdı.