Kasımpaşa 3 puanı uzatma dakikalarında aldı!
Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Kasımpaşa, deplasmanda konuk olduğu Gençlerbirliği'ni uzatma dakikalarında attığı golle 2-1 mağlup etti.
Giriş: 13 Eylül 2026 - 19:14 Güncelleme:
Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Gençlerbirliği, Eryaman Stadyumu'nda Kasımpaşa'yı ağırladı.
Karşılaşmayı misafir takım son dakikalarda bulduğu golle 2-1 kazandı.
Gençlerbirliği'nin tek golünü 23. dakikada Ousmane Diabate kaydetti.
Kasımpaşa'da ise sahneye 79. dakikada Adrian Benedyczak ile 90+4. dakikada Güven Yalçın sahneye çıktı.
Bu sonuçun ardından Kasımpaşa puanını 9'a yükseltti. Gençlerbirliği ise 7 puanda kaldı.
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