Kayserispor: 3 - Sarıyer: 1 | MAÇ SONUCU, ÖZETİ VE GOLLERİ
Trendyol 1. Lig'in 15. haftasında Kayserispor, sahasında Sarıyer'i 3-1 mağlup etti. İlk yarıda Daniel Moreno (2) ile Taulant Seferi'nin golleriyle puanını 33'e çıkaran Kayserispor, maç fazlasıyla 32 puanlı Bursaspor'u geçerek zirveye yerleşti. Sarıyer ise 17 puanda kaldı.
Giriş: 21 Kasım 2026 - 18:00 Güncelleme:
Trendyol 1. Lig'in 15. haftasında Kayserispor ile Sarıyer karşı karşıya geldi. RHG Enertürk Enerji Stadyumu'nda oynanan müsabakayı kazanan 3-1'lik skorla Kayserispor oldu.
Ev sahibine galibiyeti getiren golleri 6 ve 43. dakikalarda Daniel Moreno, 39'da Taulant Seferi attı. Konuk ekibin tek golünü ise 87. dakikada Doğan Can Davas kaydetti.
Bu sonucun haftayı 33 puanla kapatan Kayserispor, maç fazlasıyla 32 puanlı Bursaspor'u geride bırakarak liderliğe yükseldi. Ligdeki galibiyet hasreti 7 maça çıkan Sarıyer ise 17 puanda kaldı.
1. Lig'in bir sonraki haftasında Sarı Kırmızılılar, Keçiörengücü'ne konuk olacak. Sarıyer, İstanbulspor ile kozlarını paylaşacak.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ