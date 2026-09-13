Deniz Gül'ün golüne VAR engeli!
Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Galatasaray, evinde ağırladığı Kocaelispor'a karşı Deniz Gül ile 12. dakikada öne geçti. Ancak gol, VAR'ın devreye girmesiyle iptal edildi.
Giriş: 13 Eylül 2026 - 20:37 Güncelleme:
Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Galatasaray, evinde Kocaelispor'u ağırladı. Mücadelenin 12. dakikasında Deniz Gül'ün golü gerçersiz sayıldı.
Kocaelispor kalecisi Serhat Öztaşdelen, Lucas Torreira'nın uzaktan şutunda topu ilk anda kontrol edemedi. Seken topu tamamlamak isteyen Deniz Gül'e Öztaşdelen engel oldu. Boşa düşen topu tamamlamak isteyen Rafael Leao, üst direğe takılırken pozisyonun devamında Deniz Gül topu ağlara gönderdi.
VAR'A TAKILDI
VAR'da pozisyonu kontrol eden hakem Atilla Karaoğlan, Deniz Gül'in ilk dokunuşunda kaleci Serhat Öztaşdelen'e faul yaptığı gerekçesiyle golü iptal etti.
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