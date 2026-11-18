Artvin'in Şavşat ilçesinde saha çalışması yapan akademisyenler köy mezarlığında gövde çevresi 6,3 metre, çapı ise 2 metre olan dev dişbudak ağacını fark etti. Düzce'de 1 metre çapındaki ve 3 metre çevre genişliğindeki ağacı geride bırakıp, 'Türkiye'nin en büyük gövde çapına sahip dişbudak ağacı' ola... Daha Fazla Göster

Artvin'in Şavşat ilçesinde saha çalışması yapan akademisyenler köy mezarlığında gövde çevresi 6,3 metre, çapı ise 2 metre olan dev dişbudak ağacını fark etti. Düzce'de 1 metre çapındaki ve 3 metre çevre genişliğindeki ağacı geride bırakıp, 'Türkiye'nin en büyük gövde çapına sahip dişbudak ağacı' olacağı değerlendirilen ağacın tescillenmesine yönelik çalışma başlatıldı (DHA) Daha Az Göster