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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Kocaelispor Kocaelispor'dan sakatlık açıklaması!

        Kocaelispor'dan sakatlık açıklaması!

        Süper Lig ekiplerinden Kocaelispor, Show'un sakatlık durumu hakkında açıklama yaptı. Angolalı futbolcu, milli takım kampına katılmayacağını belirtti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 10 Kasım 2026 - 16:30 Güncelleme:
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        Kocaelispor'dan sakatlık açıklaması!

        Kocaelispor Kulübü, Show'un sağlık durumuna ilişkin açıklama yaptı.

        Kulübün sosyal medya hesaplarından açıklamasında, futbolcunun 7 Kasım'da oynanan Eyüpspor müsabakasında sol kasık bölgesinde hissettiği ağrı nedeniyle oyundan alındığı hatırlatıldı.

        Sporcunun klinik değerlendirmesi ve MR görüntülemesinde sol kasık bölgesindeki adduktor longus kasında ve tendonunda yırtık, adduktor brevis kasında ise yırtık ve kanama tespit edildiği kaydedilen açıklamada, futbolcunun tedavi sürecine kulübün sağlık ekibi tarafından başlandığı bildirildi.

        Açıklamada Show'un, Angola Milli Takım kampına katılmayacağı da belirtildi.

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        #süper lig
        #Kocaelispor
        #show
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