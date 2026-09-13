Levante: 2 - Barcelona: 4 | MAÇ SONUCU, ÖZETİ VE GOLLERİ
İspanya LaLiga'nın 5. haftasında Barcelona, deplasmanda Levante'yi 4-2 yenerek 5'te 5 yaptı. Lamine Yamal (2), Xavi Espart ve Karim Adeyemi'nin golleriyle kayıpsız ilerleyen lider Barcelona, puanını 15'e yükseltti. Levante ise 5 puanda kaldı.
Giriş: 13 Eylül 2026 - 19:44 Güncelleme:
İspanya LaLiga'nın 5. haftasında Barcelona, Levante ile deplasmanda karşılaştı. Ciudad de Valencia'daki mücadelenin galibi 4-2'lik skorla Barcelona oldu.
Karşılaşmada Barcelona'ya galibiyeti getiren golleri 5. dakikada Xavi Espart, 19. dakikada Lamine Yamal, 48. dakikada penaltıdan Yamal ve 90+3. dakikada Karim Adeyemi attı.
Levante'nin golleri ise 79. dakikada Ivan Romero ve 88. dakikada Brugui'den geldi.
BARCELONA'NIN BİLEĞİ BÜKÜLMÜYOR
Barcelona, bu sonucun ardından La Liga'da 5'te 5 yaptı ve 15 puana ulaştı. Levante, 5 puanda kaldı.
Ligin gelecek haftasında Barcelona, sahasında Santander'i ağırlayacak. Levante, bu kez evinde Atletic Bilbao karşısında puan mücadelesi verecek.
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