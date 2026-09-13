İspanya LaLiga'nın 5. haftasında Barcelona, Levante ile deplasmanda karşılaştı. Ciudad de Valencia'daki mücadelenin galibi 4-2'lik skorla Barcelona oldu.

Karşılaşmada Barcelona'ya galibiyeti getiren golleri 5. dakikada Xavi Espart, 19. dakikada Lamine Yamal, 48. dakikada penaltıdan Yamal ve 90+3. dakikada Karim Adeyemi attı.

Levante'nin golleri ise 79. dakikada Ivan Romero ve 88. dakikada Brugui'den geldi.

BARCELONA'NIN BİLEĞİ BÜKÜLMÜYOR

Barcelona, bu sonucun ardından La Liga'da 5'te 5 yaptı ve 15 puana ulaştı. Levante, 5 puanda kaldı.

Ligin gelecek haftasında Barcelona, sahasında Santander'i ağırlayacak. Levante, bu kez evinde Atletic Bilbao karşısında puan mücadelesi verecek.