Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Futbol
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Göztepe Ligin en fazla gol yiyen takımı Göztepe!

        Ligin en fazla gol yiyen takımı Göztepe!

        Göztepe, Trendyol Süper Lig'in ilk 4 haftasında kalesinde 11 gol görerek ligin en fazla gol yiyen takımı oldu.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 10 Eylül 2026 - 12:19 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Göztepe kalesini kapatamıyor!

        Trendyol Süper Lig ekiplerinden Göztepe, yeni sezona büyük bir hayal kırıklığıyla başladı. Yaz transfer döneminde kadrosunu birçok takviyeyle güçlendiren ve sezon öncesi oynadığı hazırlık maçlarında mağlubiyet yaşamayan İzmir ekibi, aynı performansı lig maçlarına yansıtamadı.

        Sezona deplasmanda Samsunspor ile 3-3 berabere kalarak başlayan sarı-kırmızılılar, ikinci haftada sahasında Gençlerbirliği’ne 1-0 mağlup oldu. Üçüncü haftada Galatasaray deplasmanından 3-2’lik yenilgiyle ayrılan Göztepe, son olarak da Gürsel Aksel Stadyumu’nda Gaziantep FK’ye 4-2 kaybetti.

        REKLAM

        Böylece ilk 4 haftada yalnızca 1 puan toplayabilen Göztepe, puan tablosunda 17. sıraya kadar geriledi. İlk 4 haftada kalesinde 11 gol gören sarı-kırmızılılar, ligin en fazla gol yiyen takımı oldu.

        Göztepe, geçen sezonun ilk 4 haftasında ise kalesinde yalnızca 1 gol görmüştü.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Göztepe
        #süper lig
        #Mağlubiyet
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Mansur Yavaş'tan 2. mesaj: Sağduyunun olduğu yerdeyim
        Mansur Yavaş'tan 2. mesaj: Sağduyunun olduğu yerdeyim
        Kozinoğlu soruşturması: 9 gözaltı daha!
        Kozinoğlu soruşturması: 9 gözaltı daha!
        18 yıllık hasret sona eriyor!
        18 yıllık hasret sona eriyor!
        Mezarlıkta katledilen Gamze'nin ölüm mesajı ortaya çıktı!
        Mezarlıkta katledilen Gamze'nin ölüm mesajı ortaya çıktı!
        Adalet Bakanı Akın Gürlek gazetecilerle bir araya geldi
        Adalet Bakanı Akın Gürlek gazetecilerle bir araya geldi
        Netanyahu'dan Haaretz'e dava
        Netanyahu'dan Haaretz'e dava
        “Hayat pahalılığı baskısını son derece ciddiye alıyoruz”
        “Hayat pahalılığı baskısını son derece ciddiye alıyoruz”
        Ülkeyi terk eden göçmenlere 37 bin dolar destek
        Ülkeyi terk eden göçmenlere 37 bin dolar destek
        Rotasyon zamanı!
        Rotasyon zamanı!
        Trump'tan seçim vaadi: Her Amerikalıya 5 bin dolar
        Trump'tan seçim vaadi: Her Amerikalıya 5 bin dolar
        Akran zorbalığı çocukları estetik ameliyatlara yönlendiriyor
        Akran zorbalığı çocukları estetik ameliyatlara yönlendiriyor
        216 milyon akıllı TV dinleniyor mu?
        216 milyon akıllı TV dinleniyor mu?
        Damda halı yıkama 2 kadının ölümü oldu!
        Damda halı yıkama 2 kadının ölümü oldu!
        Kelepçesi çıkarıldı, cenazeye koştu
        Kelepçesi çıkarıldı, cenazeye koştu
        Sarallar'ın Sedat Şahin'e suikast planı engellendi: 19 şüpheli tutuklandı
        Sarallar'ın Sedat Şahin'e suikast planı engellendi: 19 şüpheli tutuklandı
        Lizbon'da skandal VAR!
        Lizbon'da skandal VAR!
        Külhöyük'te 4 bin yıllık sürpriz!
        Külhöyük'te 4 bin yıllık sürpriz!
        "İkinci baharımı yaşıyorum"
        "İkinci baharımı yaşıyorum"
        Yapay zeka 90 yıllık problemi çözdü
        Yapay zeka 90 yıllık problemi çözdü
        Okan Karacan hakkında hırsızlık iddiası
        Okan Karacan hakkında hırsızlık iddiası